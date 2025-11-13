26,755.77
-166.96
(-0.62%)
26,786
-183
(-0.68%)
高水30
9,472.19
-66.80
(-0.70%)
5,888.68
-45.31
(-0.76%)
1,232.02億
4,017.94
+17.80
(+0.445%)
4,690.71
+44.80
(+0.964%)
13,478.83
+238.21
(+1.799%)
2,677.16
+23.30
(+0.88%)
102,408.3600
+753.9900
(0.742%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0234
英鎊最佳客戶買入價
10.2185
日圓最佳客戶買入價
5.0348
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,755.77
-166.96
(-0.62%)
期指
高水30
26,786
-183
(-0.68%)
國企指數
9,472.19
-66.80
(-0.70%)
科技指數
5,888.68
-45.31
(-0.76%)
大市成交
1,232.02億
股票
1,066.53億
(86.568%)
窩輪
64.82億
(5.261%)
牛熊證
100.67億
(8.171%)
即時更新：13/11/2025 11:45
可賣空股票總成交
2,064.01億
主板賣空
341.83億
(16.561%)
更新：12/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,390.34億
4,017.94
+17.80
(+0.445%)
滬深300
4,690.71
+44.80
(+0.964%)
深証成指
13,478.83
+238.21
(+1.799%)
MSCI中國A50
2,677.16
+23.30
(+0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
102,408.3600
+753.9900
(0.742%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0234
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2185
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0348
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
22
十一月
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」 元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
文化藝術 親子活動
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
推介度：
22/11/2025 - 23/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,465.5000
-2.5100
-0.171%
NZD 紐元/美元
0.5657
-0.0004
-0.067%
GBP 英鎊/美元
1.3122
-0.0005
-0.037%
更新：13/11/2025 11:40
即將公佈經濟數據
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
13/11/2025 14:30
前值
7.50%
市場預測
7.60%
英國-工業生產(月率)
即將公佈
13/11/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
-0.20%
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,202.3300
+11.6300
+0.278%
XAG 白銀現貨
53.8676
+0.6389
+1.200%
更新：13/11/2025 11:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處