13/11/2025 10:49
【聚焦數據】前10月廣東出口4.98萬億元增長1.7%，進口增長7.5%
《經濟通通訊社13日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前10個月，廣東外貿進出口7.8萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長3.7%，佔全國外貿總值的20.9%。其中，出口4.98萬億元，增長1.7%；進口2.82萬億元，增長7.5%，均保持平穩增長。
*出口商品電子元件增長19.4%*
前10個月，廣東出口機電產品3.41萬億元，增長6.7%，佔廣東出口總值的比重提升3.2個百分點至68.4%。其中，主要出口商品電子元件、電腦及其零部件、電工器材分別出口5274.4億元、3681.5億元、3612.9億元，分別增長19.4%、10.6%、18.1%；3D打印機、無人機、「新三樣」等向新、向智、向綠出口新動能實現較快增長，分別增長18.4%、40.3%、32.6%。(jq)
*出口商品電子元件增長19.4%*
前10個月，廣東出口機電產品3.41萬億元，增長6.7%，佔廣東出口總值的比重提升3.2個百分點至68.4%。其中，主要出口商品電子元件、電腦及其零部件、電工器材分別出口5274.4億元、3681.5億元、3612.9億元，分別增長19.4%、10.6%、18.1%；3D打印機、無人機、「新三樣」等向新、向智、向綠出口新動能實現較快增長，分別增長18.4%、40.3%、32.6%。(jq)