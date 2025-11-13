13/11/2025 17:21

【聚焦數據】10月社會融資規模增8100億元遜預期，創逾一年新低

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年前十個月社會融資規模增量累計為30.9萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多3.83萬億元。



按上月公布的前三季度社融規模增量30.09萬億元計算，即10月社會融資規模增8100億元，低於預期的1.2285萬億元，創2024年7月以來新低，9月為增3.53萬億元。



前十個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加14.52萬億元，同比少增1.16萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1146億元，同比少減1627億元；委託貸款增加1082億元，同比多增1456億元；信託貸款增加2160億元，同比少增1574億元；未貼現的銀行承兌匯票增加116億元，同比多增2988億元；企業債券淨融資1.82萬億元，同比多1361億元；政府債券淨融資11.95萬億元，同比多3.72萬億元；非金融企業境內股票融資3863億元，同比多1875億元。(jq)