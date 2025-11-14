13/11/2025 11:58

【關稅戰】中國採購美國大豆據報陷入停滯

《經濟通通訊社13日專訊》中美貿易暫休戰兩周，中國採購美國大豆的步伐似乎已陷入停滯。據《彭博》引述交易商透露，在上月底集中採購本季首批大豆後，中國自美大豆進口似乎已陷入停滯。這些交易商表示，他們不知悉有任何新的大豆發運。



美國方面早前表示，中國承諾在今年年底前採購1200萬噸大豆，後續三年每年採購2500萬噸。StoneX Group Inc. 駐新加坡農業經紀Kang Wei Cheang表示，業內普遍認為，中國承諾採購1200萬噸美國大豆更多是外交姿態，而非確定性的貿易協議。



過去數月，中國持續大量採購南美大豆以實現採購來源多元化。中糧集團(COFCO)油籽部門近日表示，該公司已簽署協議採購巴西黃大豆、大豆油、棕櫚油等農產品，總採購量接近2000萬噸，價值超過100億美元。(ct)