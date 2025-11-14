直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：拆解內地10月經濟數據！社會消費零售勝預期、進出口遜預期？騰訊(0700)、京東(9618)業績點解讀？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：拆解內地10月經濟數據！社會消費零售勝預期、進出口遜預期？騰訊(0700)、京東(9618)業績點解讀？
26,718.03
-355.00
(-1.31%)
26,729
-362
(-1.34%)
高水11
9,459.33
-139.73
(-1.46%)
5,860.25
-121.05
(-2.02%)
1,583.74億
4,019.67
-9.83
(-0.244%)
4,666.99
-35.08
(-0.746%)
13,353.73
-122.79
(-0.911%)
2,658.43
-26.79
(-1.00%)
97,263.8000
-2,428.2300
(-2.436%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0900
歐元最佳客戶買入價
9.0650
英鎊最佳客戶買入價
10.2319
日圓最佳客戶買入價
5.0422
恒生指數
26,718.03
-355.00
(-1.31%)
期指
高水11
26,729
-362
(-1.34%)
國企指數
9,459.33
-139.73
(-1.46%)
科技指數
5,860.25
-121.05
(-2.02%)
大市成交
1,583.74億
股票
1,377.88億
(87.001%)
窩輪
77.03億
(4.864%)
牛熊證
128.83億
(8.135%)
即時更新：14/11/2025 14:05
可賣空股票總成交
1,029.75億
主板賣空
172.66億
(16.767%)
半日數據，更新：14/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,687.29億
4,019.67
-9.83
(-0.244%)
滬深300
4,666.99
-35.08
(-0.746%)
深証成指
13,353.73
-122.79
(-0.911%)
MSCI中國A50
2,658.43
-26.79
(-1.00%)
比特幣
資料由Binance提供
97,263.8000
-2,428.2300
(-2.436%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0900
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0650
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2319
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0422
06682 第四範式01398 工商銀行02318 中國平安09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.09%
1個月
3.06%
3個月
3.47%
更新：14/11/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
97,263.80
-2,428.23
-2.436%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,180.8700
-50.6800
-1.568%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.5190
-0.0108
-2.039%
更新：14/11/2025 14:05
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
