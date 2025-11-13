26,758.00
-164.73
(-0.61%)
26,785
-184
(-0.68%)
高水27
9,473.60
-65.39
(-0.69%)
5,889.84
-44.15
(-0.74%)
1,232.31億
4,017.94
+17.80
(+0.445%)
4,690.71
+44.80
(+0.964%)
13,478.83
+238.21
(+1.799%)
2,677.16
+23.30
(+0.88%)
102,461.8500
+807.4800
(0.794%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0234
英鎊最佳客戶買入價
10.2185
日圓最佳客戶買入價
5.0348
恒生指數
26,758.00
-164.73
(-0.61%)
期指
高水27
26,785
-184
(-0.68%)
國企指數
9,473.60
-65.39
(-0.69%)
科技指數
5,889.84
-44.15
(-0.74%)
大市成交
1,232.31億
股票
1,066.82億
(86.571%)
窩輪
64.82億
(5.260%)
牛熊證
100.67億
(8.169%)
即時更新：13/11/2025 11:45
可賣空股票總成交
2,064.01億
主板賣空
341.83億
(16.561%)
更新：12/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,390.34億
4,017.94
+17.80
(+0.445%)
滬深300
4,690.71
+44.80
(+0.964%)
深証成指
13,478.83
+238.21
(+1.799%)
MSCI中國A50
2,677.16
+23.30
(+0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
102,461.8500
+807.4800
(0.794%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0234
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2185
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0348
即市人氣股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
102,461.85
+807.48
+0.794%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,456.7400
+41.8300
+1.225%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.2889
+0.0112
+4.033%
更新：13/11/2025 11:45
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.54%
1個月
3.10%
3個月
3.49%
更新：13/11/2025 11:15
最新
