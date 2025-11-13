13/11/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升37點子，報7.1135

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0865，較上個交易日跌32點子，較市場預測偏強約290點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報7.1135，上個交易日即期匯率收盤報7.1172。



隨著美國政府接近結束停擺，市場焦點轉向此前積壓的經濟數據可能對美聯儲政策的影響，隔夜美元衝高回落。人民幣中間價整體延續穩中偏強，市場預期穩定，後續若美元重新承壓，人民幣即期有望重新接近中間價水平。



中信證券最新觀點認為，受益於美元整體偏弱的外部環境、人民銀行穩匯率政策保持強度、國內權益市場表現亮眼吸引外資流入等，人民幣匯率穩中有升，整體維持較強韌性。(jq)