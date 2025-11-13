13/11/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升213點子，兩連升報7.0959，創逾一年高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0959，較上個交易日4時30分收盤價大升213點子，創2024年10月14日以來逾一年新高，全日在7.0950至7.1138之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升163點子，報7.0957。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0865，較上個交易日跌32點子，較市場預測偏強約290點。



市場人士表示，美國政府結束停擺，市場風險情緒改善，人民幣更是無視美指微升而走出獨立行情。美國接下來將要公布的經濟數據可能略差，這可能施壓美元人氣，短期人民幣或偏升值，逐漸靠近中間價。



一外資行交易員稱，「人民幣即期預計會小幅升值，速度很慢，這樣可以穩定資本流動，也能抑制市場進行套息交易，對出口的影響也會小一些。」(jq)