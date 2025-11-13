13/11/2025 11:45

【ＡＩ】「奔馳虛擬助手」成全國首批、北京首款獲批上線外企大模型產品

《經濟通通訊社13日專訊》由北京推薦備案的梅賽德斯-奔馳（中國）汽車銷售有限公司「奔馳虛擬助手」大模型，近日通過中央網信辦等多個國家部門審批，成為全國首批、北京首款獲批上線的外企大模型產品。截至11月11日，北京共有163款生成式人工智能大模型通過國家備案、上線運營。



據介紹，「奔馳虛擬助手」大模型通過調用抖音「雲雀」大模型AI生成能力，賦能奔馳新上市的純電CLA車型，向用戶提供語音對話、智能導航、座艙控制等服務，預計2026年實現年服務7萬輛規模。CLA車型搭載全新的智能人機交互系統，車機能夠將常用功能以卡片形式推送至用戶界面首頁，讓車機越用越聰明。同時，整體交互效率相比上代車型提升50%，喚醒速度快至0.2秒，端到端系統執行速度僅需0.8秒、提速1.5倍。(sl)