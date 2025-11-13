直播中 : hot talk 1點鐘 - 美眾議院通過臨時撥款法案🎼騰訊音樂績後插水 業績咩位出事？騰訊業績可期？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美眾議院通過臨時撥款法案🎼騰訊音樂績後插水 業績咩位出事？騰訊業績可期？
26,813.13
-109.60
(-0.41%)
26,841
-128
(-0.47%)
高水28
9,496.02
-42.97
(-0.45%)
5,899.13
-34.86
(-0.59%)
1,399.83億
4,019.87
+19.73
(+0.493%)
4,693.02
+47.11
(+1.014%)
13,465.03
+224.41
(+1.695%)
2,681.07
+27.21
(+1.03%)
101,919.8600
+265.4900
(0.261%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0227
英鎊最佳客戶買入價
10.2153
日圓最佳客戶買入價
5.0312
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,813.13
-109.60
(-0.41%)
期指
高水28
26,841
-128
(-0.47%)
國企指數
9,496.02
-42.97
(-0.45%)
科技指數
5,899.13
-34.86
(-0.59%)
大市成交
1,399.83億
股票
1,228.11億
(87.732%)
窩輪
68.40億
(4.887%)
牛熊證
103.32億
(7.381%)
即時更新：13/11/2025 13:18
可賣空股票總成交
1,066.10億
主板賣空
162.81億
(15.271%)
半日數據，更新：13/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,000.19億
4,019.87
+19.73
(+0.493%)
滬深300
4,693.02
+47.11
(+1.014%)
深証成指
13,465.03
+224.41
(+1.695%)
MSCI中國A50
2,681.07
+27.21
(+1.03%)
比特幣
資料由Binance提供
101,919.8600
+265.4900
(0.261%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0227
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2153
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0312
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣 銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股02318 中國平安00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.25%
公佈日期
12/11/2025 18:30
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.30%
公佈日期
12/11/2025 15:00
南韓-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
12/11/2025 07:00
即將公佈經濟數據
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
13/11/2025 14:30
前值
7.50%
市場預測
7.60%
英國-工業生產(月率)
即將公佈
13/11/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
-0.20%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處