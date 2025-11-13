13/11/2025 13:51

【ＡＩ】上海：特斯拉、沃爾沃生成式AI服務成全國首批獲批上線外企大模型產品

《經濟通通訊社13日專訊》上海經信委官微發文稱，由上海推薦備案的特斯拉xBot客戶服務、沃爾沃小沃智能助手，近日成為全國首批獲批上線的外企大模型產品。截至11月12日，上海市累計已完成115款生成式人工智能服務備案。



據介紹，特斯拉xBot客戶服務為特斯拉車主及潛在用戶提供的智能問答場景，通過Tesla APP在線客服模塊對用戶輸入的問題進行深度理解，並生成相應的應答內容，完成與用戶之間的多輪聊天與對話。用戶可以通過特斯拉xBot客戶服務進行特斯拉產品售前、售中、售後諮詢。



小沃智能助手面向具有智能文本對話有需求的沃爾沃汽車APP/小程序用戶、沃爾沃汽車用車人等人群，通過沃爾沃汽車APP、沃爾沃汽車沃世界+微信小程序或語音助理APP車機端，提供沃爾沃用車、購車、車生活、車養護等相關的智能問答。(sl)