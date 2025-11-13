13/11/2025 18:03

【數據解讀】人行主管媒體：政府債券快發多發，短期對貸款有一定替代

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，10月新增人民幣貸款2200億元（人民幣．下同）低於預期，並較9月大幅回落，同期社融增量更只有8100億元，創2024年7月以來新低。



人行主管《金融時報》在數據公布後於微信公眾號發文。文章引述業內人士分析稱，今年以來，政府債券發行提速，直接融資對社會融資規模的拉動作用明顯。同時，也要看到，政府債券快發多發短期對貸款有一定替代。



業內人士指出，當前經濟運行面臨需求不足的挑戰，通過加大政府債券發行規模，能夠支持重大項目和國家重大戰略的實施，助力擴大需求、支撐經濟。同時，不少政府債券用於置換融資平台債務、清理拖欠企業帳款等，實際上是政府部門適度加槓桿幫助企業和居民部門穩槓桿的過程，有助於經營主體緩解資金壓力、減輕債務負擔，為經濟中長期可持續發展奠定基礎。



據國家資產負債表中心數據，截至三季度末，政府部門槓桿率同比提高8.8個百分點至67.5%，非金融企業部門、居民部門槓桿率分別同比上升4.5個百分點、略降1.2個百分點。(sl)