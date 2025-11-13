13/11/2025 17:58

【數據解讀】人行主管媒體：M1、M2剪刀差收窄，反映投資消費回暖等積極信號

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，10月末M2同比增8.2%，增幅略勝預期並較9月末收窄；M1增6.2%，增速亦較9月末回落。



人行主管《金融時報》在數據公布後於微信公眾號發文稱，M2增速比上年同期高0.8個百分點，在上年同期基數提高的背景下，仍保持較高增速。M1同比增6.2%，較去年9月低點回升9.5個百分點，較今年年內低點（2月的0.1%）回升6.1個百分點。10月末，M1-M2剪刀差為2%，較去年9月收窄，表明更多資金轉化為活期存款，反映出企業生產經營活躍度提升、個人投資消費需求回暖等積極信號。(sl)