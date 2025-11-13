27,073.03
+150.30
(+0.56%)
27,077
-14
(-0.05%)
高水4
9,599.06
+60.07
(+0.63%)
5,981.30
+47.31
(+0.80%)
2,706.73億
4,029.50
+29.36
(+0.734%)
4,702.07
+56.16
(+1.209%)
13,476.52
+235.90
(+1.782%)
2,685.22
+31.36
(+1.18%)
102,944.5700
+1,290.2000
(1.269%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0484
英鎊最佳客戶買入價
10.2471
日圓最佳客戶買入價
5.0390
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
