13/11/2025 09:21

【特朗普新政】白宮：10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日，都是民主黨的錯

《經濟通通訊社13日專訊》白宮新聞秘書萊維特周三（12日）表示，政府長時間的停擺可能導致永遠不會發布10月就業報告和消費者價格指數(CPI)報告。



萊維特在記者會上表示：「民主黨人可能已經永久損害聯邦統計系統，所以10月CPI和就業 報告可能永遠都不會發布。」



不過，萊維特並未說明她指的是整份就業報告，還是其中的部分內容。該報告由兩項調查構成：一項針對企業，用以編制主要的非農就業數據；另一項針對家庭，用以製作失業率數據。



在美國政府停擺期間，勞工統計局及其他主要統計機構已暫停編制和發布經濟數據，這使決策者失去了衡量美國經濟健康狀況的關鍵依據。



經濟學家表示，部分統計數據可在事後收集並發布，但有些數據也可能將被永久跳過。經濟學家此前指出，受相關基礎數據的採集方式所限，10月份CPI和失業率最有可能無法發布。(rc)