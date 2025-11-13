26,860.42
-62.31
(-0.23%)
26,897
-72
(-0.27%)
高水37
9,502.31
-36.68
(-0.38%)
5,889.08
-44.91
(-0.76%)
669.95億
4,005.15
+5.01
(+0.125%)
4,660.72
+14.81
(+0.319%)
13,331.67
+91.05
(+0.688%)
2,656.00
+2.14
(+0.08%)
102,148.8500
+494.4800
(0.486%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0191
英鎊最佳客戶買入價
10.2120
日圓最佳客戶買入價
5.0278
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,860.42
-62.31
(-0.23%)
期指
高水37
26,897
-72
(-0.27%)
國企指數
9,502.31
-36.68
(-0.38%)
科技指數
5,889.08
-44.91
(-0.76%)
大市成交
669.95億
股票
556.91億
(83.126%)
窩輪
38.23億
(5.706%)
牛熊證
74.82億
(11.168%)
即時更新：13/11/2025 10:13
可賣空股票總成交
2,064.01億
主板賣空
341.83億
(16.561%)
更新：12/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,138.75億
4,005.15
+5.01
(+0.125%)
滬深300
4,660.72
+14.81
(+0.319%)
深証成指
13,331.67
+91.05
(+0.688%)
MSCI中國A50
2,656.00
+2.14
(+0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
102,148.8500
+494.4800
(0.486%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0191
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2120
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0278
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

冬日衣櫥必備保暖頸巾！$3,800入手 Dior 茄士咩圍巾...
Fashion 先行入手

冬日衣櫥必備保暖頸巾！$3,800入手 Dior 茄士咩圍巾...
乳癌 │ 香港乳腺癌個案10年激增58.5，成女性第二常見癌...
醫學通識 健康解「迷」

乳癌 │ 香港乳腺癌個案10年激增58.5，成女性第二常見癌...
昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品+四大路線推介
玩樂旅遊 玩樂假期

昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品+四大路線推介
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.13%
3個月國債孳息率
3.95%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：10/11/2025 16:13
即將公佈經濟數據
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
13/11/2025 14:30
前值
7.50%
市場預測
7.60%
英國-工業生產(月率)
即將公佈
13/11/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
-0.20%
美元匯率-最大跌幅
CAD 美元/加元
1.4005
-0.0005
-0.034%
JPY 美元/日圓
154.6510
-0.0520
-0.034%
NZD 紐元/美元
0.5659
-0.0002
-0.026%
更新：13/11/2025 10:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處