13/11/2025 13:31

【白宮動態】美國政府停擺結束，美國航班混亂局面將緩解

《經濟通通訊社13日專訊》美國史上最長政府停擺結束，感恩節出行高峰前的交通混亂局面即將緩解。



美國交通部和聯邦航空管理局(FAA)周三（12日）表示，由於更多的空中交通管制員返回工作崗位，美國40個主要機場的航班削減幅度將被凍結在6%，而不是原計畫的到周五（14日）增加至10%。



FAA局長Bryan Bedford表示：「FAA的首要任務始終是安全。數據顯示，管制員配備正迅速改善，這使我們能夠在保持空域最高安全水平的同時，將航班削減率控制在6%。」



達美航空在聲明中表示，其期待「在未來幾天」恢復全面營運。美國航空則在X上稱，很高興政府停擺結束，已準備好逐步恢復營運，但由於空中交通管制和FAA正恢復正常運作，預計仍會出現一些延誤和取消。(rc)