14/11/2025 07:56

中國黃金國際(02099)第三季純利增逾4倍，首九個月轉虧為盈

《經濟通通訊社14日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至2025年9月30日止第三季錄得純利1.42億美元，按年增4.1倍連續兩季創季度新高，每股盈利35.6美仙，較去年同期升4.2倍，不派息。



期內，銷售收入3.45億美元，按年增36%；礦山經營盈利1.97億美元，按年增3.21倍；經營所得現金流約2.35億美元，按年增50.3%；黃金總產量約4.12萬盎司，按年跌18%；銅總產量4230萬磅（約1.92萬噸），按年增10.4%。



此外，公司頭九個月錄得轉虧為盈，純利達3.45億美元，去年同期則錄得淨虧損300萬美元，每股盈利86.13美仙，去年同期則錄得每股虧損1.15美仙，不派息。



期內，公司銷售收入約9.25億美元，按年增99.8%；礦山經營盈利4.74億美元，按年增6.3倍；經營所得現金流約5.7億美元，按年增1.3倍；黃金總產量約12.94萬盎司，按年增26.5%；銅總產量1.19億磅（約5.41萬噸），按年增約94%。(eh)



