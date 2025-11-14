14/11/2025 09:21

【外圍經濟】迪士尼末季業績喜憂參半，營收遜預期惟盈利超標

《經濟通通訊社14日專訊》迪士尼(US.DIS)公布其2025年第四季度業績，報告顯示營收未能達到華爾街預期，但每股盈利表現則優於預測。



儘管影視娛樂業務因前期大片造成高基數而顯得疲軟，但樂園及體驗業務的強勁增長與串流媒體部門的改善。​



迪士尼第四季營收為225億美元，與去年同期基本持平，但略低於分析師平均預期的228億美元。季度調整後每股盈利為1.11美元，雖較去年同期的1.14美元微降3%，但仍超出市場預期的1.07美元 。若按通用會計準則計算，每股盈利則大幅增長至0.73美元，遠高於去年同期的0.25美元。​



公司2025財年總營收達944億美元，按年增長3%。全年調整後每股盈利為5.93美元，實現了19%的年度增長。​



迪士尼預測2026財年的盈利將實現雙位數增長，且增長主要集中在下半年。公司亦計劃於2026財年回購價值70億美元的股票，為2025財年的兩倍。(kk)