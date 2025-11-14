26,572.46
-500.57
(-1.85%)
26,589
-502
(-1.85%)
高水17
9,397.96
-201.10
(-2.09%)
5,812.80
-168.50
(-2.82%)
2,327.88億
3,990.49
-39.01
(-0.968%)
4,628.14
-73.93
(-1.572%)
13,216.03
-260.49
(-1.933%)
2,634.68
-50.54
(-1.88%)
97,514.8300
-2,177.2000
(-2.184%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0836
歐元最佳客戶買入價
9.0599
英鎊最佳客戶買入價
10.2265
日圓最佳客戶買入價
5.0401
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,572.46
-500.57
(-1.85%)
期指
高水17
26,589
-502
(-1.85%)
國企指數
9,397.96
-201.10
(-2.09%)
科技指數
5,812.80
-168.50
(-2.82%)
大市成交
2,327.88億
股票
2,107.64億
(90.539%)
窩輪
82.86億
(3.559%)
牛熊證
137.39億
(5.902%)
即時更新：14/11/2025 17:10
可賣空股票總成交
1,029.75億
主板賣空
172.66億
(16.767%)
半日數據，更新：14/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,379.70億
3,990.49
-39.01
(-0.968%)
滬深300
4,628.14
-73.93
(-1.572%)
深証成指
13,216.03
-260.49
(-1.933%)
MSCI中國A50
2,634.68
-50.54
(-1.88%)
比特幣
資料由Binance提供
97,514.8300
-2,177.2000
(-2.184%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0836
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0599
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2265
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0401
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣 銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際01024 快手－Ｗ00175 吉利汽車01398 工商銀行
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
97,514.83
-2,177.20
-2.184%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,210.8500
-20.7000
-0.641%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
496.7000
-12.6000
-2.474%
更新：14/11/2025 17:05
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.11%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：13/11/2025 15:49
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,170.9700
-15.0300
-0.359%
XAG 白銀現貨
52.7029
+0.1892
+0.360%
更新：14/11/2025 17:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處