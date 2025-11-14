14/11/2025 08:28

【開市Ｇｏ】減息難料美股挫，內地社融增量遜預期，騰訊京東季績勝預期

2025年11月14日【要聞盤點】



1、受累於聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四(13日)顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。道指收市跌797.6點，或1.65%，報47457.22點；標普500指數跌113.43點，或1.66%，報6737.49點；納指跌536.1點，或2.29%，報22870.36點。中國金龍指數跌129點。日經期貨截至上午7時58分上升37點。



2、美國總統特朗普首席經濟顧問哈塞特稱，因政府「停擺」，未來一個月內僅公布就業數據，不公布失業率。哈塞特表示，政府「停擺」或導致美國第四季度GDP增速下降1.5個百分點。



3、多名聯儲局官員質疑12月降息的必要性，交易員預期降息可能性不足50%。



4、美國銀行、三井住友日興證券、巴克萊等機構警告稱，聯儲會可能需要採取措施，例如在短期融資市場提供更多貸款，或直接購買證券向銀行體系注入資金，以緩解推高隔夜利率的流動性緊縮狀況。



5、中國10月社融增量創逾一年新低遠遜經濟學家預期，貸款需求幾近枯竭，至於國家統計局今日將公布的工業增加值和零售銷售數據料亦將放緩。



6、《路透》報道，中國證監會主席吳清因健康原因尋求辭任，而中證監公告稱吳清於11月10日至13日訪問巴黎及里約熱內盧。



7、英國《金融時報》報道，歐盟計劃明年初向主要來自中國的小額包裹徵收手續費，較原計劃提早逾兩年。



8、億萬富豪David Tepper旗下對沖基金第三季減持京東、阿里巴巴及拼多多，荷蘭養老金巨頭清倉滿幫、攜程等中概股。



9、內地氧化鋁精煉和電解鋁冶煉商創新實業(02788)今日至11月19日(星期三)招股，計劃全球發售5億股，每股作價介乎10.18元至10.99元，集資額最高達54.95億元，每手500股，入場費5550.42元，公司預期於11月24日(星期一)掛牌。





【焦點股】



騰訊控股(00700)

- 第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

- 與蘋果達成協議，微信小遊戲和小程序支付將由蘋果處理並抽成15%



電商股：阿里(09988)、快手(01024)

- 歐盟計劃明年初向主要來自中國的小額包裹徵收手續費



中芯國際(00981)

- 第三季純利升28.9%至1.9億美元



京東集團(09618)

- 第三季經調整純利跌56%，優於預期，新業務虧損157億元人民幣



內銀股：中國銀行(03988)、工商銀行(01398)

- 根據人行公布數據測算，內地10月社會融資規模增量為8100億元人民幣，低於預期的12285億元人民幣，創去年7月以來新低



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣隨美國科技股大跌，再失守10萬美元大關



京東物流(02618)

- 第三季純利跌7.9%至20.3億人民幣



嗶哩嗶哩(09626)

- 第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣



特斯拉概念股：寧德時代(03750)

- 據悉特斯拉正研發支持蘋果CarPlay的功能

- 特斯拉美股隔晚急跌



京東健康(06618)

- 第三季營收升28.7%至171.2億元人民幣



比特幣ETF概念股：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣失守10萬美元心理關口，引發近7億美元斬倉



中國黃金國際(02099)

- 第三季純利增逾4倍，首九個月轉虧為盈



大麥娛樂(01060)

- 中期純利5.2億人民幣升54%，不派息



均勝電子(00699)

- 新一代車載充電器量產供貨

- 透露業務涉及機械人供應鏈





【油金報價】



紐約期油上漲0.68%，報美元59.02/桶



布倫特期油上漲0.64%，報美元63.11/桶



黃金現貨上漲0.30%，報美元4184.16/盎司



黃金期貨下跌0.18%，報美元4196.90/盎司