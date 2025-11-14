直播中 : 開市Good Morning - 美股急瀉 有貨點部署？💰騰訊、京東業績分析！💻傳阿里AI程式改版對標ChatGPT 值得憧憬？
直播中 : 開市Good Morning - 美股急瀉 有貨點部署？💰騰訊、京東業績分析！💻傳阿里AI程式改版對標ChatGPT 值得憧憬？
26,660.31
-412.72
(-1.52%)
26,643
-448
(-1.65%)
低水17
9,439.21
-159.85
(-1.67%)
5,848.48
-132.82
(-2.22%)
34.58億
4,007.13
-22.37
(-0.555%)
4,663.32
-38.75
(-0.824%)
13,323.45
-153.07
(-1.136%)
2,655.83
-29.39
(-1.09%)
99,365.9300
-326.1000
(-0.327%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0860
歐元最佳客戶買入價
9.0484
英鎊最佳客戶買入價
10.2360
日圓最佳客戶買入價
5.0400
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,660.31
-412.72
(-1.52%)
期指
低水17
26,643
-448
(-1.65%)
國企指數
9,439.21
-159.85
(-1.67%)
科技指數
5,848.48
-132.82
(-2.22%)
大市成交
34.58億
股票
34.58億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：14/11/2025 09:26
可賣空股票總成交
2,421.87億
主板賣空
378.28億
(15.619%)
更新：13/11/2025 16:59
上証指數
成交：86.33億
4,007.13
-22.37
(-0.555%)
滬深300
4,663.32
-38.75
(-0.824%)
深証成指
13,323.45
-153.07
(-1.136%)
MSCI中國A50
2,655.83
-29.39
(-1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
99,365.9300
-326.1000
(-0.327%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0860
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0484
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0400
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
14
十一月
西九文化區藝術公園｜全港最大型戶外狗狗嘉年華 — Doggo Fest 2025 西九文化區藝術公園｜全港最大型戶外狗狗嘉年華 — Doggo Fest 2025
節慶活動 商場活動
西九文化區藝術公園｜全港最大型戶外狗狗嘉年華 — Doggo Fest 2025
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ02013 微盟集團
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.08%
3個月國債孳息率
3.95%
10年-3個月國債孳息率
0.13%
更新：12/11/2025 15:53
即將公佈經濟數據
中國-70大中城市新樓房價(月率)
即將公佈
14/11/2025 09:30
前值
-0.41%
市場預測
--
中國-工業生產(年率)
即將公佈
14/11/2025 10:00
前值
6.50%
市場預測
5.50%
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5470
電匯客戶賣出
5.5577
更新：14/11/2025 09:25:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處