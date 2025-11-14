14/11/2025 16:02

【外圍經濟】候任紐約市長曼達尼撐星巴克職員罷工，稱期間不會購買該公司產品

《經濟通通訊社14日專訊》候任紐約市長曼達尼周四（13日）表態支持星巴克的職員罷工。



曼達尼表示：「全美各地的星巴克員工正針對不公平勞動行為(ULP)罷工，爭取公平合約。我們可以一起發出一個強有力的信息：沒有合同，就沒有咖啡。」他稱在這次罷工期間，他不會從星巴克購買任何東西。



星巴克工會在X上表示，全美各地的員工正在罷工，並呼籲讓這場罷工成為「星巴克史上最大、最長的ULP罷工」。



他們進一步敦促顧客在罷工期間不要從星巴克購買咖啡，並加上了#沒有合約就沒有咖啡(#NoContractNoCoffee)的標籤。



根據工會方面的說法，星巴克近一年沒有做出任何努力來結束集體談判過程，卻打算破壞工會。(rc)