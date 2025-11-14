14/11/2025 11:51

【數據解讀】統計局：服務消費增長為居民消費的重要增長點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，中國居民消費正在加快轉型，服務消費增長日益成為居民消費的重要增長點。在國慶中秋假日的因素帶動下，10月份的服務消費持續較快增長，1-10月份服務零售額比1-9月份是加快0.1個百分點，高於同期商品零售額的增速是0.9個百分點。



1-10月份，服務零售額比1-9月份加快0.1個百分點，高於同期商品零售額增速0.9個百分點。從服務消費結構看，一是文旅服務增勢較好。1-10月份，旅遊咨詢租賃服務類、交通出行服務類、文體休閒服務類零售額均保持10%以上較快增長。二是信息服務快速增長。付凌暉表示，中國正處在消費結構升級的關鍵階段，文化旅遊、醫療健康等消費發展空間廣闊，銀髮經濟、首發經濟等快速發展也為消費擴大注入新動能。