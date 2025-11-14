14/11/2025 10:30

【數據解讀】統計局：國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行臨挑戰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局公布的10月多項經濟數據均創不同程度新低。10月工業增加值增4.9%，遜預期並為2024年8月以來最低；10月社會消費品零售總額增2.9%，雖略好預期但亦為2024年8月以來最低增速；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創2020年6月以來逾5年最大跌幅。



國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，10月份國民經濟運行總體平穩，轉型升級扎實推進，發展新動能繼續壯大。也要看到，外部環境不穩定不確定因素較多，國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行面臨不少挑戰。



下階段，要堅持穩中求進工作總基調，全方位擴大國內需求，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，積極推動宏觀政策持續落地增效，全面深化改革開放，進一步強化創新驅動，促進經濟質的有效提升和量的合理增長。