14/11/2025 11:25

【數據解讀】首10月固投逾5年最大跌幅，統計局：民間投資放緩，惟結構在優化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就10月份國民經濟運行情況舉行發布會，首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創2020年6月以來逾5年最大跌幅。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，投資增速放緩是多方面因素共同作用的結果。從投資主體看，外部環境複雜嚴峻，國內市場競爭激烈，投資收益下降，市場經營主體投資方面決策趨於謹慎。表現在企業盈利能力偏弱、民間投資放緩（首10月民間固投資同比下降4.5%），影響投資增長。



付凌暉又指，儘管投資增速在放緩，但投資結構在優化。表現在製造業投資持續增長。傳統製造業改造升級積極推進，新興製造業發展壯大，支撐製造業投資增長。1-10月份，製造業投資同比增長2.7%，增速快於全部投資，佔全部投資比重達到了25.6%，比去年同期提高1.1個百分點。部分高端行業投資力度加大，科技創新和產業創新的融合發展帶動了部分高技術行業投資較快增長。



付凌暉表示，中國投資潛力和空間依然巨大。下階段，要繼續優化投資結構，不斷改善投資環境，進一步激發民間投資活力，推動投資健康發展，更好發揮投資在擴內需、優供給、惠民生方面的關鍵作用。