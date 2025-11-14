14/11/2025 11:39

【數據解讀】地產投資續降，統計局：市場還處新舊模式轉換時期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就10月份國民經濟運行情況舉行發布會，首10月地產投資降14.7%，商品房銷售額跌9.6%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，房地產市場雖有所波動，但政策成效仍在繼續顯現。當前房地產市場還處在新舊模式轉換時期，轉型調整需要一定時間，在這個過程中，部分指標會出現波動，對此要客觀看待。下階段，積極構建房地產發展新模式，堅持長短結合、標本兼治，持續用力推動房地產市場高質量發展。



*商品房待售面積連續八個月減少*



第一，商品房銷售降幅收窄。1-10月份全國新建商品房銷售面積和銷售額同比分別下降6.8%和9.6%，降幅比去年同期分別收窄9個和11.3個百分點，與去年全年相比也有所改善。



第二，商品房去庫存持續推進。隨著控增量、優存量等房地產政策措施持續發揮作用，今年以來房地產去庫存穩步推進，10月末全國商品房待售面積75606萬平方米，比9月末減少322萬平方米，今年以來連續八個月減少。



第三，房企資金有所改善。在「白名單」項目擴圍增效等積極因素帶動下，房地產開發企業到位資金降幅收窄，1-10月房企到位資金同比降幅比去年同期和去年全年分別收窄9.5和7.3個百分點。