14/11/2025 11:51

【數據解讀】10月城鎮調查失業率續降，統計局：畢業生陸續找到工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，受到畢業生集中進入勞動力市場的影響，7月和8月，全國城鎮調查失業率出現季節性上升。隨著畢業生陸續找到工作，9月份全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點，10月份繼續延續下降態勢，進一步降至5.1%。



*部分行業和重點群體就業承壓明顯*



他指出，10月份，外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率是4.5%，比上月下降0.2個百分點，低於全國城鎮調查失業率。隨著畢業季結束，青年群體就業有所改善，調查失業率連續下降。但也要看到部分行業和重點群體就業承壓、就業難和招工難並存的問題仍然比較明顯。要著力推動經濟平穩健康發展，加大傳統產業轉型升級和新興產業培育壯大，積極拓展就業空間。