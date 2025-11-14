26,572.46
-500.57
(-1.85%)
26,420
-169
(-0.64%)
低水152
9,397.96
-201.10
(-2.09%)
5,812.80
-168.50
(-2.82%)
2,327.88億
3,990.49
-39.01
(-0.968%)
4,628.14
-73.93
(-1.572%)
13,216.03
-260.49
(-1.933%)
2,634.68
-50.54
(-1.88%)
96,044.9100
-3,647.1200
(-3.658%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.0540
英鎊最佳客戶買入價
10.2380
日圓最佳客戶買入價
5.0367
06682 第四範式01398 工商銀行00981 中芯國際01024 快手－Ｗ02013 微盟集團00175 吉利汽車
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
13/11/2025 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.30%
公佈日期
13/11/2025 15:00
澳洲-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
13/11/2025 08:30
即將公佈經濟數據
俄羅斯-出口
即將公佈
14/11/2025 21:00
前值
315.00億
市場預測
--
俄羅斯-進口
即將公佈
14/11/2025 21:00
前值
241.00億
市場預測
--
