摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港第三季實質GDP按年增3.8%

▷ 全年實質GDP增長預測上調至3.2%

▷ 整體消費物價通脹率預測下調至1.5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》香港發表《二零二五年第三季經濟報告》及今年第三季度本地生產總值修訂數字。受出口繼續大幅上升及本地需求持續擴張帶動，香港經濟在今年第三季表現蓬勃。實質本地生產總值在第三季按年增長3.8%，較上一季的3.1%增幅明顯加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。*全年實質GDP增長預測上調至3.2%*考慮到今年首三季3.3%的實際增長數字以及短期展望，今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時的2%至3%向上修訂至3.2%。*整體消費物價通脹率預測下調至1.5%*至於通脹展望方面，由於本地成本壓力仍然受控和外圍價格壓力不大，整體通脹短期內應維持輕微。考慮到今年首三季的實際通脹情況，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月覆檢時的1.5%及1.8%向下修訂至1.2%及1.5%。*港府：香港經濟今年應穩步增長，貨物出口增長或因外圍波動放緩*港府預計，香港經濟在今年餘下時間應會進一步穩健增長。環球經濟短期內維持溫和增長，加上近期中美貿易緊張局勢緩和，以及電子相關產品持續的需求，應會支持香港的貨物出口。訪港旅遊業繼續增長及金融市場活動暢旺應為服務輸出提供進一步動力。港府表示，美國自9月起重啟減息，有利資產市場氣氛，加上消費信心逐漸恢復及營商氣氛穩步改善，這些發展應有助提振消費及投資活動。港府多項發展經濟及開拓多元化市場的措施亦會提供支持。然而，各項外部不確定性，包括來自貿易壁壘的持續影響、美國的減息步伐，以及外部需求波動可能導致貨物出口增長放緩，需要密切關注。(jl)