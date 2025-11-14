14/11/2025 11:44
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報3.06厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報3.06351厘，跌3.405基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.46982厘，跌2.066基點。
隔夜息報2.08667厘，跌44.881基點；一周拆息跌8.661基點，報2.6447厘，兩周則跌3.143基點，報2.85976厘。長息方面，六個月拆息跌1.637基點，報3.39167厘，一年期則跌0.071基點，報3.38411厘。
港元匯價今日在7.7714-7.7687之間上落，最新報7.7689。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.08667厘，跌44.881基點；一周拆息跌8.661基點，報2.6447厘，兩周則跌3.143基點，報2.85976厘。長息方面，六個月拆息跌1.637基點，報3.39167厘，一年期則跌0.071基點，報3.38411厘。
港元匯價今日在7.7714-7.7687之間上落，最新報7.7689。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.08667
|-44.881
|一周
|2.6447
|-8.661
|兩周
|2.85976
|-3.143
|一個月
|3.06351
|-3.405
|兩個月
|3.54738
|+0.667
|三個月
|3.46982
|-2.066
|六個月
|3.39167
|-1.637
|一年
|3.38411
|-0.071
資料來源：香港銀行公會