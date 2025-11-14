14/11/2025 16:06
《本港樓市》中原︰CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 中原城市領先指數CCL報141.72點，按周升0.98%
▷ CCL創2024年6月底後71周次高
▷ 港九市區樓價升，新界兩區跌
▷ CCL創2024年6月底後71周次高
▷ 港九市區樓價升，新界兩區跌
今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.85%，2025年樓價暫時累升2.96%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升5.06%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.93%。11月11日油塘柏景峰公布首張價單150伙，13日啟德天璽．天2期首輪價單銷售62伙沽清，恒指重上27,000點收市，美國眾議院投票通過臨時撥款法案結束政府停擺，14日荃灣永順街與德士古道交界的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將於2025年12月初公布的CCL才開始反映。
*CCL Mass按周升0.92%*
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.04點，按周升0.92%。CCL(中小型單位)報141.64點，按周升0.88%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2024年6月底後72周次高。CCL(大型單位)報142.11點，按周升1.49%，指數創2025年2月初後40周新高。
*港九市區升新界兩區跌*
四區樓價走勢逆轉，今周港九市區升，新界兩區跌，而上周港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass報141.11點，按周升2.16%，指數創2024年6月底後72周第6高。九龍CCL_Mass報141.47點，按周升2.11%，結束3周連跌，指數創2024年6月初後74周新高。新界西CCL_Mass報131.33點，按周微跌0.01%，終止4周連升，但指數仍為2024年6月底後72周次高。新界東CCL_Mass報153.40點，按周跌1.73%。
2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升2.96%，CCL Mass升3.55%，CCL(中小型單位)升3.39%，CCL(大型單位)升0.89%，港島升1.83%，九龍升5.72%，新界東升3.38%，新界西升2.31%。(kl)