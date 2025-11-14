14/11/2025 10:45

《投資觀點》DWS：美股續受AI推動風險同步升溫，分散投資仍是必要之舉

《環富通基金頻道14日專訊》DWS發布2025年11月市場展望，DWS全球首席投資總監 Vincenzo Vedda對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點，詳情如下。



*對德國股票看法轉趨正面，投資級歐洲企業債仍有支撐*



美國市場方面，特朗普的關稅政策依然起伏不定，政府今次停擺打破美國史上時間最長紀錄，而圍繞人工智能(AI)的熱潮則繼續推動股價屢創新高。自ChatGPT問世以來，僅41隻AI相關股票就帶動了標普500指數近75%的升幅。美股估值已創歷史新高，市場集中度極高。短期內，股價似乎仍有進一步上升的空間。除了高估值外，AI企業之間的相互依存程度日益增加，也可能成為潛在問題，因企業之間究竟存在客戶、策略夥伴、投資者還是競爭對手關係，變得愈發難以區分。AI產業幾乎已經形成自我循環的生態。



分散投資仍是必要之舉，特別是在股票市場的不同領域。DWS現時對德國股票的看法轉趨正面，該市場自5月底以來幾乎未有太大變化。龐大的國防與基建公共開支計劃預期將在來年開始發力，結束長期停滯的局面。至於投資級歐洲企業債，DWS則略微下調了評估，因其與主權債之間的息差已收窄至僅76個基點（即0.76個百分點），意味著其應對意外衝擊的緩衝有所下降。不過，該資產類別仍受穩健需求與有利市場環境的支撐。



*歐元區接近2%通脹目標，美國通脹風險仍偏高*



整體而言，歐元區正穩步朝2%的通脹目標邁進。美國方面，通脹風險仍然偏高。關稅會否導致整體物價上升，抑或被製造商以壓縮利潤的方式吸收，目前仍難以判斷。



美國聯儲局將基準利率下調0.25厘，至3.75厘至4.00厘的區間，此舉並不令人意外。不過，聯儲局主席鮑威爾明確指出，12月再度減息並非既定決定，則稍為出乎市場意料。歐洲央行則維持主要利率於2.0厘不變。



若聯儲局未如預期減息，或AI領域的大量投資未能帶來理想回報，估值極高的美股市場可能面臨壓力。法國的政治局勢不穩，加上公共債務高企，對該國及整個歐盟構成潛在風險。



*美股或受惠企業盈利增長與減息，歐股除科技股外仍具投資機會*



標普500指數已達到DWS設定的6800點目標，年內在科技股帶動下已上升約16%。若企業能維持高單位數盈利增長，且聯儲局在未來12個月內減息三至四次，股價仍有進一步上升空間。



市場對歐洲的樂觀情緒已略為降溫。儘管歐洲Stoxx 600指數年初至今仍升約16%，但已不再領先標普500或納指100。不過，仍看好歐洲股市。除科技股外，歐洲仍有多隻具良好增長潛力、估值相對合理的優質股票。



*新興市場科技板塊或成未來推動力，美國債孳息率料持續下行*



新興市場近期表現受到短期壓力影響。然而，未來兩年，預料其每股盈利增長將超越MSCI世界指數。中期而言，新興市場有望明顯受惠於AI熱潮。目前資訊科技板塊佔MSCI新興市場指數的27.1%，是其最大權重板塊。



10年期美國國債價格於10月份顯著上升。預期國債孳息率仍有下行空間，帶動價格進一步小幅上漲。



*歐元或需新動力推升，金價急升令主要買家暫時觀望*



歐元兌美元的升勢暫歇。目前尚無跡象顯示海外資金明顯由美國轉至歐元區。若歐元區經濟增長加速，加上美國進一步減息，料將為歐元帶來新的上升動力。



黃金價格近期再次在每盎司4000美元關口徘徊，年初以來累升約50%。由於金價今年漲幅顯著，中國及印度的價格敏感型買家暫停增持，央行亦維持觀望態度。(wa)



