14/11/2025 09:27
【聚焦人幣】人幣中間價升40點子，報7.0825，創13個月高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0825，較上個交易日升40點子，創2024年10月14日以來13個月新高，較市場預測偏強約140點，上個交易日報7.0865。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0825
|-40.00
|1歐元/人民幣
|8.2403
|+180.00
|100日圓/人民幣
|4.5846
|-32.00
|1港元/人民幣
|0.9114
|-5.60
|1英鎊/人民幣
|9.3166
|+1.00
|1澳元/人民幣
|4.6273
|-139.00
|1紐元/人民幣
|4.0082
|-112.00
|1新加坡/人民幣
|5.4483
|-29.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9313
|+386.00
|1加元/人民幣
|5.0492
|-167.00
|1人民幣/林吉特
|0.5822
|-1.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3689
|-543.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4055
|-38.00
|1人民幣/韓元
|206.6700
|-12.00