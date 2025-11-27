14/11/2025 11:46

【ＡＩ】2025世界中文大會發布一批數智化成果，融入大語言模型等AI技術

《經濟通通訊社14日專訊》2025世界中文大會今日在北京開幕，集中發布一批數智化成果，標誌著我國中文國際教育資源建設邁上新台階。



國際中文教育知識圖譜整合漢字、詞匯、語法、文化知識點等16類實體，形成超38萬語言節點、100萬語義關係的多維知識網絡；國際中文教育語料庫覆蓋匯聚數十億語料，支持多模態查詢與深層結構解析。自適應中文學測產品「HSK GO」，為學習者線上測評、定制學習路徑；AI雲教研平台，賦能教師全環節教學管理；中文智慧教室，創新探索「虛擬教師」與真人教師協同授課新模式等。



相關成果開發遵循《國際中文教育中文水平等級標準》《HSK3.0考試大綱》，充分融合大語言模型等人工智能技術，將與相關機構共建共享，服務廣大國際中文學習者。



另外，近期，應邀參會的51個國家的61名青年漢學家給國家主席習近平寫信，分享從事中國研究的經歷和體會，表達進一步研究好中國學問、發揮文明溝通橋梁作用的願望。習近平復信青年漢學家，勉勵他們當好融通中外文明的使者。(wn)