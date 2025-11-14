26,722.35
-350.68
(-1.30%)
26,725
-366
(-1.35%)
高水3
9,460.89
-138.17
(-1.44%)
5,858.99
-122.31
(-2.04%)
1,588.11億
4,020.87
-8.63
(-0.214%)
4,668.94
-33.13
(-0.705%)
13,358.37
-118.15
(-0.877%)
2,659.61
-25.61
(-0.95%)
97,299.1600
-2,392.8700
(-2.400%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0900
歐元最佳客戶買入價
9.0650
英鎊最佳客戶買入價
10.2319
日圓最佳客戶買入價
5.0422
恒生指數
26,722.35
-350.68
(-1.30%)
期指
高水3
26,725
-366
(-1.35%)
國企指數
9,460.89
-138.17
(-1.44%)
科技指數
5,858.99
-122.31
(-2.04%)
大市成交
1,588.11億
股票
1,382.25億
(87.037%)
窩輪
77.03億
(4.850%)
牛熊證
128.83億
(8.112%)
即時更新：14/11/2025 14:06
可賣空股票總成交
1,029.75億
主板賣空
172.66億
(16.767%)
半日數據，更新：14/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,706.63億
4,020.87
-8.63
(-0.214%)
滬深300
4,668.94
-33.13
(-0.705%)
深証成指
13,358.37
-118.15
(-0.877%)
MSCI中國A50
2,659.61
-25.61
(-0.95%)
比特幣
資料由Binance提供
97,299.1600
-2,392.8700
(-2.400%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0900
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0650
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2319
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0422
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式01398 工商銀行02318 中國平安09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
