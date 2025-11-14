14/11/2025 09:05

【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊

《經濟通通訊社14日專訊》據《路透》報道，歐洲各國財長周四（13日）已同意提前到明年對小額包裹徵收關稅，以打擊廉價的中國小商品大舉進入歐盟，此舉將衝擊中國電商SHEIN（希音）和Temu等。



早前報道指，歐盟貿易執委謝夫喬維奇向各國部長提議，在2026年第一季取消150歐元以下網購商品的「小額」關稅豁免，比原計劃提前兩年。事實上，2023年歐盟執委會便建議取消這一豁免，但當時計劃等到2028年才實施，屆時歐盟海關制度的全面改革將生效，小額豁免將被正式取消。



在布魯塞爾召開的財長會議同意最快在2026年開徵關稅，由於需要歐洲議會批准，接下來將展開談判。



得益於該關稅豁免政策，Shein、Temu、阿里巴巴(09988)的全球速賣通和亞馬遜的Amazon Haul等在線平台，以低廉的價格將來自中國工廠的服裝、配飾和小工具直接發送給購物者。



丹麥經濟部長Stephanie Lose說：「取消這項小額關稅豁免，將堵住長期以來被系統性濫用的逃避關稅漏洞。」瑞典零售業協會和德國電子商務協會分別表示，歐盟財長協議是使競爭更加公平的第一步。



Shein拒絕發表評論，而Temu、速賣通和亞馬遜則沒有立即回應置評請求。(ry)