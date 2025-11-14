14/11/2025 09:53

【聚焦數據】統計局：10月70城樓價環比和同比均下降

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局今日公布2025年10月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，10月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比和同比均下降。



*一線城市僅上海新樓售價環比漲0.3%*



10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。其中，上海上漲0.3%，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅擴大0.1個百分點。



10月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.1%、0.9%、0.9%和0.9%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅擴大0.1個百分點。



*一線城市一二手樓價同環比降幅均擴大*



10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲5.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.0%、4.2%和2.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.0%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.4%，降幅與上月相同。



10月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降4.4%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降4.7%、3.4%、6.4%和3.3%。二線城市二手住宅銷售價格同比下降5.2%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市二手住宅銷售價格同比下降5.7%，降幅與上月相同。(ry)