26,768.60
-304.43
(-1.12%)
26,771
-320
(-1.18%)
高水2
9,478.58
-120.48
(-1.26%)
5,863.53
-117.77
(-1.97%)
1,033.44億
4,024.69
-4.81
(-0.119%)
4,670.06
-32.01
(-0.681%)
13,333.48
-143.04
(-1.061%)
2,661.85
-23.37
(-0.87%)
99,642.5100
-49.5200
(-0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.0612
英鎊最佳客戶買入價
10.2316
日圓最佳客戶買入價
5.0426
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,768.60
-304.43
(-1.12%)
期指
高水2
26,771
-320
(-1.18%)
國企指數
9,478.58
-120.48
(-1.26%)
科技指數
5,863.53
-117.77
(-1.97%)
大市成交
1,033.44億
股票
859.93億
(83.210%)
窩輪
59.35億
(5.743%)
牛熊證
114.17億
(11.047%)
即時更新：14/11/2025 10:59
可賣空股票總成交
2,421.87億
主板賣空
378.28億
(15.619%)
更新：13/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,679.15億
4,024.69
-4.81
(-0.119%)
滬深300
4,670.06
-32.01
(-0.681%)
深証成指
13,333.48
-143.04
(-1.061%)
MSCI中國A50
2,661.85
-23.37
(-0.87%)
比特幣
資料由Binance提供
99,642.5100
-49.5200
(-0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0980
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0612
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2316
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0426
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡...
好營養 樂本健．健康教室

世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡...
易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

Gen Z熱捧韓國棒球帽ONGO登港！必收 Baby Mon...
Fashion

Gen Z熱捧韓國棒球帽ONGO登港！必收 Baby Mon...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際01024 快手－Ｗ02013 微盟集團
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,457.4300
-11.2800
-0.768%
CNY 美元/人民幣
7.0632
-0.0488
-0.686%
SEK 美元/瑞典克朗
9.3888
-0.0157
-0.166%
更新：14/11/2025 10:56
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處