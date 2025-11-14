14/11/2025 10:00

【聚焦數據】測算：10月70城樓價環比降0.5%，創一年最大跌幅

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局公布10月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比續跌2.2%；環比跌0.5%，為去年10月來最大跌幅。



經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有六個（上月五個），下跌64個（上月63個），持平的零個（上月二個）。



中指研究院11月初發布報告稱，在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力仍較大，「以價換量」態勢延續，百城二手住宅10月均價為13268元人民幣/平方米，環同比跌幅均較前月擴大，分別跌0.84%和7.6%。新房價格結構性上漲。(ry)