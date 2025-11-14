14/11/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升11點子，報7.0948

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0825，較上個交易日升40點子，創2024年10月14日以來13個月新高，較市場預測偏強約140點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開11點子，報7.0948，上個交易日即期匯率收盤報7.0959。



隨著美國政府結束停擺，市場焦點轉向美國經濟基本面以及美聯儲降息路徑變化，隔夜美元指數擴大跌勢，短期或向50日均線靠近。



市場人士稱，美元調整有利於人民幣反彈，不過近期主要亞洲貨幣表現多不佳，且國內經濟復甦仍乏力，人民幣缺乏持續升值基礎；中間價表現相對克制，預計即期接近中間價後續升空間有限。(jq)