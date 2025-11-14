14/11/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌48點子，止兩連升，報7.1007

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1007，較上個交易日4時30分收盤價跌48點子，止兩連升，全日在7.0908至7.1014之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌23點子，報7.1002。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0825，較上個交易日升40點子，創2024年10月14日以來13個月新高，較市場預測偏強約140點。



市場人士稱，美元調整有利於人民幣反彈，不過近期主要亞洲貨幣表現整體偏弱，且中國最新公布的數據表現不佳，顯示經濟復甦仍乏力，人民幣缺乏持續升值基礎；中間價表現相對克制，預計即期接近中間價後續升空間有限。



星展銀行認為，中美貿易緊張局勢緩解，外國資本對人民幣資產的興趣增加，為人民幣提供支撐；不過近期日圓和韓元的表現疲軟也會拖累人民幣表現。(jq)