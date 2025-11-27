25,963.41
+35.33
(+0.14%)
25,975
+44
(+0.17%)
高水12
9,180.48
+18.11
(+0.20%)
5,614.96
-3.40
(-0.06%)
1,109.99億
3,883.01
+18.83
(+0.487%)
4,531.83
+14.20
(+0.314%)
12,956.99
+49.16
(+0.381%)
2,601.60
+18.05
(+0.70%)
91,280.8100
+796.8000
(0.881%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.3295
日圓最佳客戶買入價
4.9921
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
即時更新：27/11/2025 11:35
可賣空股票總成交
1,847.88億
主板賣空
336.15億
(18.191%)
更新：26/11/2025 16:59
新聞及評論
更新：27/11/2025 11:35:36
更新：26/11/2025 11:15
