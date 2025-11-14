14/11/2025 10:05

《中國要聞》自然資源部：遼東大東溝金礦探明1444.49噸黃金資源量

《經濟通通訊社14日專訊》據《央視新聞》報道，自然資源部今日公布一項重大找礦成果，由遼寧地礦集團在遼東地區成功探明了國內首個千噸級、低品位超大型金礦床--大東溝金礦，共探明金屬量1444.49噸，為新中國成立以來發現的規模最大單體金礦床。



自然資源部表示，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金屬量1444.49噸，平均品位0.56克/噸。



據介紹，大東溝金礦是中國發現的又一超大型低品位露天金礦，目前已通過開發利用經濟性論證，預期效益良好。在勘查過程中，由近千名工作人員協同作業，將勘查工作時間縮短到15個月，開創了國內「短周期、高質量」的金礦勘查先河。(sl)