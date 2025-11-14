26,732.99
-340.04
(-1.26%)
26,734
-357
(-1.32%)
高水1
9,466.55
-132.51
(-1.38%)
5,849.61
-131.69
(-2.20%)
1,250.15億
4,022.89
-6.61
(-0.164%)
4,666.68
-35.39
(-0.753%)
13,327.91
-148.61
(-1.103%)
2,659.46
-25.76
(-0.96%)
98,784.8900
-907.1400
(-0.910%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0917
歐元最佳客戶買入價
9.0611
英鎊最佳客戶買入價
10.2319
日圓最佳客戶買入價
5.0390
06682 第四範式09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際01024 快手－Ｗ02013 微盟集團
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
98,784.89
-907.14
-0.910%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,207.4200
-24.1300
-0.747%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
14.3000
-0.2500
-1.718%
更新：14/11/2025 12:30
最新重要數據
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
13/11/2025 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.30%
公佈日期
13/11/2025 15:00
澳洲-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
13/11/2025 08:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
