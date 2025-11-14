26,772.75
-300.28
(-1.11%)
26,781
-310
(-1.14%)
高水8
9,480.45
-118.61
(-1.24%)
5,864.74
-116.56
(-1.95%)
1,034.52億
4,024.94
-4.56
(-0.113%)
4,669.98
-32.09
(-0.682%)
13,333.62
-142.90
(-1.060%)
2,661.85
-23.37
(-0.87%)
99,632.5600
-59.4700
(-0.060%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.0612
英鎊最佳客戶買入價
10.2316
日圓最佳客戶買入價
5.0426
