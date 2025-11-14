14/11/2025 10:00

【聚焦數據】內地10月工業增加值增4.9%，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局公布，10月全國規模以上工業增加值增4.9%，遜預期增5.5%，為2024年8月以來最低。1-10月，工業增加值同比增長6.1%。



10月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.5%，製造業增長4.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.4%。裝備製造業增加值同比增長8%，高技術製造業增加值增長7.2%，分別快於全部規模以上工業增加值3.1和2.3個百分點。



分產品看，3D打印設備、新能源汽車、工業機器人產品產量同比分別增長30.8%、19.3%、17.9%。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長6.7%；股份制企業增長5.2%，外商及港澳台投資企業增長4%；私營企業增長2.1%。