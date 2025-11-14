14/11/2025 10:00
【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額增2.9%，略好預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局公布，10月社會消費品零售總額46291億元(人民幣．下同)，同比增2.9%，略好預期增2.8%，為2024年8月以來最低增速。1-10月，社會消費品零售總額412169億元，同比增長4.3%。
10月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額40021億元，同比增長2.7%；鄉村消費品零售額6270億元，增長4.1%。
按消費類型分，商品零售額41092億元，增長2.8%；餐飲收入5199億元，增長3.8%。基本生活類和部分升級類消費較快增長，限額以上單位糧油食品類、通訊器材類、文化辦公用品類、體育娛樂用品類商品零售額同比分別增長9.1%、23.2%、13.5%、10.1%。
1-10月份，全國網上零售額127916億元，同比增長9.6%。其中，實物商品網上零售額103984億元，增長6.3%，佔社會消費品零售總額的比重為25.2%。服務零售額同比增長5.3%，增速比前三季度加快0.1個百分點。
