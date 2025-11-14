14/11/2025 10:00
【聚焦數據】首10月固定資產投資降1.7%，大幅低預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家統計局公布，首10月固定資產投資408914億元(人民幣．下同)，同比下降1.7%，大幅低預期降0.8%，創2020年6月以來最大跌幅。
分領域看，基礎設施投資同比下降0.1%，製造業投資增長2.7%，房地產開發投資下降14.7%。全國新建商品房銷售面積71982萬平方米，同比下降6.8%；新建商品房銷售額69017億元，下降9.6%。
*民間投資同比下降4.5%*
分產業看，第一產業投資同比增長2.9%，第二產業投資增長4.8%，第三產業投資下降5.3%。民間投資同比下降4.5%；扣除房地產開發投資，民間投資增長0.2%。高技術產業中，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長32.7%、19.7%、4.1%。10月份，固定資產投資環比下降1.62%。
