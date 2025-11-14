14/11/2025 09:02

【外圍經濟】州級數據推算顯示，美國上周首次申請失業救濟人數略為下降

《經濟通通訊社14日專訊》根據媒體對州級未經調整的申請數據分析，上周美國申請失業救濟人數略有下降。截至11月8日當周，首次申請失業救濟人數從前一周的22.8萬降至約22.6萬。



此外，彭博社使用勞工統計局預先發布的周度季節性因素數據，對原始數據進行調整。由於馬薩諸塞州和維京群島的最新周度數據缺失，彭博社採用了前四周的平均值作為替代。最後計算得出，截至11月1日當周，持續申領失業救濟人數從196萬人降至194萬人。



由於美國政府此前停擺，勞工部自9月25日以來一直沒有發布周度報告，但提供多數州可供下載的數據。隨著現在政府重新開放，投資者和經濟學家正焦急地等待。(rc)