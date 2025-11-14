14/11/2025 10:33

【外圍經濟】穆迪或下調星巴克信用評級

《經濟通通訊社14日專訊》穆迪已將星巴克的信用評等置於負面觀察名單，此前展望為負面。



此次穆迪啟動評級下調評估，源於星巴克先前宣布已與博裕資本達成協議，雙方將成立合資企業經營星巴克在中國市場的零售業務。穆迪表示：「此次評級下調評估的核心考慮在於，根據（合資相關）資金的具體用途，這一交易可能導致星巴克信用指標的改善進程出現延遲。」



*星巴克員工罷工*



與此同時，星巴克(US.SBUX)員工聯合工會於周四(13日)，即該連鎖品牌的年度「紅杯日」促銷活動當天，發動無限期罷工，波及全美至少40個城市的超過65家門店。



工會表示，超過1000名咖啡師參與了這次名為「紅杯反叛」的抗議活動，旨在向公司施壓，重啟陷入僵局的集體談判。



此次罷工正值星巴克最繁忙的節日銷售旺季開端，「紅杯日」傳統上是其全年最重要的銷售日之一。工會的核心訴求包括提高薪資、改善工作時長與人手不足問題，並要求解決數百項，針對公司提出的不公平勞動行為指控。自去年談判破裂以來，勞資雙方在合約問題上未能取得實質進展。(rc)