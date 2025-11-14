14/11/2025 11:49

【白宮動態】美國啟動「南方之矛行動」，擴大西半球緝毒軍事力度，外界關注或劍指委內瑞拉

《經濟通通訊社14日專訊》美國國防部長赫格塞斯周四（13日）於社交平台宣布展開「南方之矛行動」(Operation Southern Spear)，針對西半球「毒品恐怖分子」。



市場解讀美方或準備在加勒比海及東太平洋，加大對可疑運輸船隻的空襲力度。國防部並未披露進一步細節，包括行動範圍與時程。



近期地緣動態亦令外界揣測行動方向。美方一再指控委內瑞拉總統馬杜羅，非法統治並主導販毒網絡，市場關注美軍是否為打擊委國目標做準備。過去數周，美軍在區內持續增兵，最新更有航母打擊群抵達。總統特朗普多次表示，或在對涉嫌運毒船隻實施打擊後，進一步對陸上目標採取行動。(rc)