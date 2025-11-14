14/11/2025 13:28

【關稅戰】美韓公布貿易協議細節，韓國將建核動力潛艇

《經濟通通訊社14日專訊》美國與韓國周五（14日）公布貿易協議的細節，其中包括韓國向美國造船業投資1500億美元，另外2000億美元專門用於工業部門。



李在明表示：「作為影響我們經濟和安全的最大變量之一，韓美貿易、商業和安全談判終於完成。良好的競爭需要優秀的合作夥伴，我認為特朗普總統的理性決定，在達成有意義的協議方面發揮了重要作用。」



李在明稱，根據協議，韓國將建造核動力潛艇，並與美國在造船、人工智能和核工業方面建立新的夥伴關係。



美國白宮在當天發表的事實清單中表示，美國允許韓國建造核動力潛艦。美國方面將與韓國密切合作，尋找取得燃料的途徑。



清單稱，兩國達成共識，即韓國的投資不應在韓國引發市場不穩定。如果出現不穩定的跡象，韓國可以尋求「調整資金的數量和時間，而美國將給予這種要求適當的考慮。」(rc)