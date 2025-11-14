14/11/2025 15:58

【外圍經濟】英國預算案風向突變，財政大臣考慮放棄加稅計劃

《經濟通通訊社14日專訊》知情人士透露，英國財政大臣李韻晴正考慮放棄，在即將公布的預算案中提高所得稅稅率，和其他一系列稅收的計劃。



知情人士指，由於工黨內部普遍擔憂，提高基本所得稅率或更高所得稅率，會違背工黨競選承諾，李韻晴可能決定不提高這兩項稅率。此外，她還在重新考慮是否對離開英國的富人徵收離境稅。



一名熟悉財政部思路的人士透露，李韻晴實際上預備了兩份預算案，一份包含更具爭議的增稅措施，另一份則包括對稅法的其他修改以及許多較小的增稅項目。她先前傾向於前者，但面臨政治壓力，或不得不採取後者方案。



該預算案將於本月26日公布。(rc)