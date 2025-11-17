17/11/2025 17:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數14日收盤表現不一，道指跌0.65%

▷ 美聯儲副主席杰斐遜將於17日22:30就經濟前景與貨幣政策發言

▷ 美國11月紐約聯儲製造業指數17日21:30公布，預測值5.8

《經濟通通訊社17日專訊》美股上周五(14日)市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。道指收市跌309.74點或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點或0.13%，報22900.59點。港股方面，恒生指數收市報26384，跌188點或0.7%，成交2176億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在2025年治理與文化改革會議上致歡迎辭。10:30pm，美聯儲副主席杰斐遜就經濟前景和貨幣政策發表講話。10:45pm，歐洲央行執委連恩發表講話。18日凌晨12:00am，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會的數字歐元聽證會上發言。2:00am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持一場爐邊談話並參與問答環節。數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由10.7降至5.8。在美國，今日公布業績的公司有：華住(US.HTHT)、晶科能源(US.JKS)、小牛電動(US.NIU)、搜狐(US.SOHU)、新氧(US.SY)、攜程網(US.TCOM)、小鵬汽車(US.XPEV)、滿幫(US.YMM)、極氪(US.ZK)等。(wa)