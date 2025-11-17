26,516.30
-56.16
(-0.21%)
3,972.62
-17.87
(-0.448%)
4,605.00
-23.14
(-0.500%)
13,194.65
-21.38
(-0.162%)
95,136.3500
+874.9000
(0.928%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
95,136.35
+874.90
+0.928%
3,137.8000
+42.5100
+1.373%
4,086.8300
-9.2200
-0.225%
17/11/2025 09:05
美匯指數報99.367，特朗普下令降低數百種食品關稅
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.367
|99.299
|0.068
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.62/66
|154.57/61
|154.53/57
|歐元/美元
|1.1604/08
|1.1618/22
|1.1619/23
|英鎊/美元
|1.3154/58
|1.3161/65
|1.3168/72
|美元/瑞郎
|0.7944/48
|0.7938/42
|0.7938/42
|美元/加元
|1.4026/30
|1.4021/25
|1.4022/26
|澳元/美元
|0.6524/28
|0.6531/35
|0.6534/38
|紐元/美元
|0.5664/68
|0.5676/80
|0.5678/82
|美元/人民幣
|7.0958/62
|7.0903/07
|7.0994/98
|美元/港元
|7.7717/21
|7.7721/25
|7.7728/32
上述報價只供參考用