17/11/2025 07:51

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 納指周跌0.45%，終結七周連漲

▷ 道指14日收跌309.74點至47147.48點

▷ 紐約期油14日漲2.1%至59.89美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》美股上周五（14日）市況反覆，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。納指經歷科技股拋售後雖然輕微反彈，但周線錄得跌幅，終結此前連續七個星期的升勢。道指收市跌309.74點，或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點，或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點，或0.13%，報22900.59點。總結一周表現，道指累積上漲0.34%，標指微升0.08%，而納指則下跌0.45%。隨著美國政府結束長達43日的停擺，為市場掃除部分不明朗因素，投資氣氛在周五稍為喘定。部分資金趁低吸納近期急挫的科技股，特斯拉(US.TSLA)升0.6%，英偉達(US.NVDA)升1.8%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟(US.MSFT)升1.4%，谷歌(US.GOOGL)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。不過，市場對企業盈利前景及中國最新公布的疲弱工業產出數據仍存戒心，限制了股市的整體升幅。*美匯走勢偏軟*美匯指數呈偏軟走勢，日內在99至99.41區間波動，日內報99.29，微升0.07%。美元兌日圓匯率在154.5水平附近窄幅上落，日內匯率報154.53，基本持平。歐元兌美元匯價由升轉跌，日內報1.1618，跌約0.12%。現貨金價一度跌至每盎司4032美元，日內報每盎司4086美元，下跌2%。紐約期金價格同樣受壓，價格下跌2.6%，報每盎司40820美元。國際原油價格在俄羅斯可能出現供應中斷的憂慮下反彈，紐約期油價格日內報59.89，升2.1%。布蘭特期油上漲2.1%，報每桶64.34美元。(jf)