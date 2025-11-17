17/11/2025 09:07

【國際要聞】高市內閣民調支持率升至69%，但對華政策反應兩極

《經濟通通訊社17日專訊》日本共同社周末進行的全國電話民調顯示，高市內閣的支持率較10月上升5.5個百分點，達到為69.9%。不過，民眾對高市對華政策意見兩極。



針對高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事」，構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，「贊成」加「傾向於贊成」總計佔48.8%，表示「反對」的佔44.2%。



對於高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針，60.4%的人表示「贊成」，34.7%表示「反對」。



關於是否感到高市有意解決「政治與金錢」問題，64.7%的受訪者表示「感覺不到」，「感覺到」的佔27.6%。對於政府就各地因熊造成損失而進行的應對，認為採取措施「很慢」加上「比較慢」總計占比65.0%。



關於是否擔憂高市政府推進的外國人政策會助長排外主義，回答稱「一定程度上擔憂」和「擔憂」的受訪者總計39.7%，表示「不擔憂」和「不太擔憂」的占58.1%。(jf)