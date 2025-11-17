17/11/2025 13:55

【國際要聞】韓海軍暫停與日本海自聯合演習，避開中日爭端漩渦

《經濟通通訊社17日專訊》中日因台海問題交惡之際，韓國政府連日做出外交調整，下令海軍暫停與日本海上自衛隊舉行聯合搜救演習。



據報道，韓國海軍周一（17日）已經向日本海自轉達了「將暫停原定於本月內舉行的聯合搜救演習」意向。日本防衛省官員回應稱：「韓國海軍與日本海上自衛隊將就此次聯合演習的時間進行重新調整」。



*韓總統室：東北亞三國統稱「韓中日」*



此前，韓國總統室周日（16日）決定，將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，以消除不必要的爭議。



政府人士表示，韓國政府歷來較多採用「韓中日」表述，但前總統尹錫悅自出席2023年9月舉行的東盟峰會之後，開始改稱為「韓日中」。



韓媒分析指，李在明政府謀求對華關係改善，此舉可謂是間接對華示好的舉措之一。有觀點認為，前屆政府基於偏向日本的外交，排斥中國，喪失實際利益，而本屆政府則基於實事求是的務實外交，謀求改善與中國的關係。(jf)